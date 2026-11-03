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75 Pelaku UMKM di Lampung Selatan Dilatih Manfaatkan AI

75 Pelaku UMKM di Lampung Selatan Dilatih Manfaatkan AI
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75 pelaku UMKM di Lampung Selatan dilatih memanfaatkan AI untuk mengembangkan usahanya. Foto source for JPNN

jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Sebanyak 75 pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, mengikuti pelatihan pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence atau AI) untuk pengembangan bisnis.

Pelatihan yang digelar pada 30 Oktober oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif itu berlangsung di BNI Creative Hub, Bakauheni Harbour City, Lampung Selatan, melalui kegiatan Aktivasi Creative Hub bertajuk AI for Business Development.

"Pemanfaatan AI perlu diperkenalkan secara lebih luas kepada pelaku usaha di daerah. Teknologi tersebut berpotensi membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional usaha," kata Direktur Kreativitas Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Dandy Yudha Feryawan dalam sambutannya dikutiip Selasa (3/11).

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Para peserta berasal dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, antara lain kuliner, kriya, desain produk, aplikasi, fesyen, pengembangan gim, dan fotografi.

Mereka merupakan pelaku usaha binaan Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk mengenal dan memahami bagaimana teknologi Artificial Intelligence (AI) dapat dimanfaatkan secara praktis dalam mengembangkan bisnis mereka,” ujar Dandy.

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Menurutnya, pelatihan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan inovasi teknologi yang dikembangkan perusahaan rintisan atau startup dalam negeri.

“Kami berharap semakin banyak pelaku usaha yang mulai mengadopsi inovasi karya anak bangsa sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing bisnis,” ucapnya.

75 pelaku UMKM di Lampung Selatan dilatih msmanfaatkan AI untuk mengembangkan usahanya

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