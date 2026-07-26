75 Penonton Jadi Korban Tribune Ambruk di GOR Satria Purwokerto
jpnn.com - Jumlah korban luka akibat ambruknya tribune VIP GOR Satria Purwokerto saat ajang Drift Speed Fest pada Minggu (26/7/2026), mencapai 75 orang.
Hal itu disampaikan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam pesan singkat yang disampaikan kepada wartawan di Purwokerto.
Sadewo menyebut seluruh korban luka berat maupun ringan menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, antara lain RST Wijayakusuma, RS Elisabeth, RS Orthopaedi, RSUD Prof Margono Soekarjo, dan RS Ananda.
"Saya sedang keliling ke semua RS mengajak tim penyelenggara untuk menyambangi dan cek kondisi korban," kata dia melalui aplikasi perpesanan WhatsApp.
Sebelumnya, Bupati Sadewo mengatakan prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh korban tribune ambruk mendapatkan penanganan medis.
Insiden ambruknya tribune VIP terjadi saat panitia membagikan merchandise kepada penonton beberapa menit setelah ajang Drift Speed Fest dibuka oleh Bupati Banyumas pada Minggu (26/7) siang.
Akibat kejadian tersebut puluhan penonton yang berada di tribune VIP berjatuhan dan sebagian di antaranya mengalami luka-luka, sehingga harus dievakuasi ke sejumlah rumah sakit dengan menggunakan puluhan ambulans.
Jumlah korban luka akibat ambruknya tribune ambruk di GOR Satria Purwokerto saat ajang Drift Speed Fest pada Minggu (26/7/2026), mencapai 75 orang.
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