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75 Persen Warga Stres Akibat Kebijakan Pemerintah, Gibran Angkat Bicara

75 Persen Warga Stres Akibat Kebijakan Pemerintah, Gibran Angkat Bicara
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Gibran Rakabuming, Agustus 2025. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Pool/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi terkait hasil survei Lembaga Celios mengenai evaluasi dua tahun kinerja pemerintahannya.

Berdasarkan penilaian masyarakat, nilai rata-rata rapor dua tahun Kabinet Prabowo-Gibran memperoleh nilai akhir 4,7.

Dalam hasil survei tersebut, Prabowo mendapat nilai akhir 4,6, sementara Gibran Rakabuming Raka memperoleh nilai akhir 4,9.

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Berdasarkan survei yang melibatkan 1.142 responden, 75 persen mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah.

Sementara itu, 17 persen menyatakan sebaliknya dan 8 persen tidak memberikan jawaban pasti.

Menanggapi penilaian tersebut, Gibran mengatakan menghargai setiap hasil survei, kajian, maupun kritik yang disampaikan masyarakat dan lembaga independen.

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"Bagi saya, semua itu adalah bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri," ujar Gibran.

Menurut Gibran, berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintah harus dijawab dengan hasil kerja yang lebih baik.

Wapres Gibran Rakabuming Raka menanggapi terkait hasil survei Lembaga Celios mengenai evaluasi dua tahun kinerja pemerintahannya.

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