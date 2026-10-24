75 Santri Sekolah Cendekia Baznas Tuntaskan Hafalan 30 Juz Al-Qur’an
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat sebanyak 75 santri Sekolah Cendekia Baznas (SCB) telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur’an.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan generasi Qur’ani dalam peringatan Hari Santri Nasional 2026.
Peringatan Hari Santri Nasional di SCB, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (22/10), diisi dengan tasyakuran khataman Al-Qur’an 30 juz oleh enam santri serta festival seni, literasi, dan keislaman.
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi santri untuk mengembangkan kemampuan keagamaan dan potensi diri.
Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas H. Idy Muzayyad, mengatakan keberhasilan para santri menyelesaikan hafalan Al-Qur’an merupakan capaian yang patut disyukuri.
Dia berharap hafalan tersebut tidak hanya diingat, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Hafalan Al-Qur’an tersebut semoga tidak berhenti hanya sekadar hafalan, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengusung tema ‘Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas’, ada harapan besar warga Indonesia bahwa santri akan membangun tonggak-tonggak peradaban yang mulia,” ujar Idy.
Menurut Idy, pengembangan santri perlu dilakukan agar mereka tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur’an, tetapi juga mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.
Sebanyak 75 santri Sekolah Cendekia Baznas telah hafal 30 juz Al-Qur’an pada Hari Santri 2026.
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