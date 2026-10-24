75 Santri Sekolah Cendekia Baznas Tuntaskan Hafalan 30 Juz Al-Qur’an

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat sebanyak 75 santri Sekolah Cendekia Baznas (SCB) telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur’an.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan generasi Qur’ani dalam peringatan Hari Santri Nasional 2026.

Peringatan Hari Santri Nasional di SCB, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (22/10), diisi dengan tasyakuran khataman Al-Qur’an 30 juz oleh enam santri serta festival seni, literasi, dan keislaman.

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Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi santri untuk mengembangkan kemampuan keagamaan dan potensi diri.

Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas H. Idy Muzayyad, mengatakan keberhasilan para santri menyelesaikan hafalan Al-Qur’an merupakan capaian yang patut disyukuri.

Dia berharap hafalan tersebut tidak hanya diingat, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Hafalan Al-Qur’an tersebut semoga tidak berhenti hanya sekadar hafalan, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengusung tema ‘Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas’, ada harapan besar warga Indonesia bahwa santri akan membangun tonggak-tonggak peradaban yang mulia,” ujar Idy.

Menurut Idy, pengembangan santri perlu dilakukan agar mereka tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur’an, tetapi juga mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.