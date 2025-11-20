menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » 750 Perusahaan dari 26 Negara Ramaikan Plastics & Rubber Indonesia 2025

750 Perusahaan dari 26 Negara Ramaikan Plastics & Rubber Indonesia 2025

750 Perusahaan dari 26 Negara Ramaikan Plastics & Rubber Indonesia 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pameran internasional terbesar di Asia Tenggara untuk sektor mesin, material, dan teknologi pengolahan plastik serta karet, Plastics & Rubber Indonesia 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Foto: Dok.PRI

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian pameran Plastics & Rubber Indonesia 2025 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pameran internasional terbesar di Asia Tenggara untuk sektor mesin, material, dan teknologi pengolahan plastik serta karet itu akan berlangsung hingga 22 November 2025.

Memasuki edisi ke-36,Plastics & Rubber Indonesia menegaskan peran strategis Indonesia dalam mendorong transformasi industri menuju efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan, sejalan dengan meningkatnya permintaan global terhadap material ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi.

Baca Juga:

Dengan tema Advancing Plastic for a Better Tomorrow, pameran tahun ini menghadirkan lebih dari 750 perusahaan dari 26 negara yang menampilkan teknologi terkini di bidang smart plastics, bio-based materials, smart rubber, circular economy, dan digital manufacturing.

Kegiatan tersebut menempati area seluas lebih dari 26.000 m², menggarisbawahi besarnya cakupan teknologi yang dipamerkan.

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Meysia Stephannie menegaskan Plastics & Rubber Indonesia kini telah berevolusi dari sekadar ajang pameran menjadi platform kolaborasi industri hulu-hilir yang terintegrasi.

Baca Juga:

Dia meyakini kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menuju transformasi industri yang tangguh dan berdaya saing.

“Pameran ini mempertemukan produsen bahan baku, perancang moulding, produsen mesin, hingga pelaku daur ulang dan kemasan," ungkap Meysia di Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Pameran Plastics & Rubber Indonesia 2025 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, dan akan berlangsung hingga 22 November 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI