750 Perusahaan dari 26 Negara Ramaikan Plastics & Rubber Indonesia 2025

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian pameran Plastics & Rubber Indonesia 2025 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pameran internasional terbesar di Asia Tenggara untuk sektor mesin, material, dan teknologi pengolahan plastik serta karet itu akan berlangsung hingga 22 November 2025.

Memasuki edisi ke-36,Plastics & Rubber Indonesia menegaskan peran strategis Indonesia dalam mendorong transformasi industri menuju efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan, sejalan dengan meningkatnya permintaan global terhadap material ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi.

Dengan tema Advancing Plastic for a Better Tomorrow, pameran tahun ini menghadirkan lebih dari 750 perusahaan dari 26 negara yang menampilkan teknologi terkini di bidang smart plastics, bio-based materials, smart rubber, circular economy, dan digital manufacturing.

Kegiatan tersebut menempati area seluas lebih dari 26.000 m², menggarisbawahi besarnya cakupan teknologi yang dipamerkan.

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Meysia Stephannie menegaskan Plastics & Rubber Indonesia kini telah berevolusi dari sekadar ajang pameran menjadi platform kolaborasi industri hulu-hilir yang terintegrasi.

Dia meyakini kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menuju transformasi industri yang tangguh dan berdaya saing.

“Pameran ini mempertemukan produsen bahan baku, perancang moulding, produsen mesin, hingga pelaku daur ulang dan kemasan," ungkap Meysia di Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini.