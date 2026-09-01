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7.515 Atlet Unjuk Gigi di Popda Jateng 2026, Ahmad Luthfi Tekankan Harus Sportif

7.515 Atlet Unjuk Gigi di Popda Jateng 2026, Ahmad Luthfi Tekankan Harus Sportif
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Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat membuka Popda Jateng 2026 di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Selasa 1 September 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 7.515 atlet pelajar dari 35 kabupaten/kota unjuk gigi pada perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Tengah yang berlangsung pada 1-6 September 2026.

Ribuan atlet pelajar tersebut terbagi dalam 1.647 atlet SD, 2.335 atlet SMP, dan 3.533 atlet SMA.

Kemudian ada 1.210 pelatih dan 334 ofisial.

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Mereka akan bertanding dalam 23 cabang olahraga (cabor) dengan 522 nomor pertandingan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Popda Jateng merupakan ajang untuk pembinaan dan persiapan bibit-bibit atlet pelajar masa depan.

Hal ini juga untuk menghadapi Popnas tahun 2027.

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"Popda merupakan dasar untuk kita nanti take off ke Popnas. Adik-adik ini adalah bibit unggul yang akan mengharumkan nama Jawa Tengah. Jadi, seluruh cabor kita pertandingan," kata Ahmad Luthfi seusai membuka Popda Jateng 2026 di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Selasa 1 September 2026.

Selain itu, Popda Jateng juga sebagai wadah untuk menempa karakter para atlet.

Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan Popda Jateng merupakan ajang untuk pembinaan dan persiapan bibit-bibit atlet pelajar masa depan.

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