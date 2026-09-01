7.515 Atlet Unjuk Gigi di Popda Jateng 2026, Ahmad Luthfi Tekankan Harus Sportif

jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 7.515 atlet pelajar dari 35 kabupaten/kota unjuk gigi pada perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Tengah yang berlangsung pada 1-6 September 2026.

Ribuan atlet pelajar tersebut terbagi dalam 1.647 atlet SD, 2.335 atlet SMP, dan 3.533 atlet SMA.

Kemudian ada 1.210 pelatih dan 334 ofisial.

Mereka akan bertanding dalam 23 cabang olahraga (cabor) dengan 522 nomor pertandingan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Popda Jateng merupakan ajang untuk pembinaan dan persiapan bibit-bibit atlet pelajar masa depan.

Hal ini juga untuk menghadapi Popnas tahun 2027.

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"Popda merupakan dasar untuk kita nanti take off ke Popnas. Adik-adik ini adalah bibit unggul yang akan mengharumkan nama Jawa Tengah. Jadi, seluruh cabor kita pertandingan," kata Ahmad Luthfi seusai membuka Popda Jateng 2026 di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Selasa 1 September 2026.

Selain itu, Popda Jateng juga sebagai wadah untuk menempa karakter para atlet.