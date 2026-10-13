752 Prajurit TNI AL Sandang Baret Ungu Marinir

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 752 prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) resmi menyandang baret ungu Korps Marinir, setelah sukses menyelesaikan Pendidikan Komando (Dikko) Angkatan ke-180 yang diakhiri dengan lintas medan sejauh 300 hingga 350 kilometer. Pembaretan dilaksanakan di Pantai Baruna, Malang Selatan, Jawa Timur, Senin (12/10).

Sebanyak 752 prajurit yang mengikuti pembaretan tersebut terdiri atas 453 lulusan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) Prajurit Karier Angkatan ke-46 Gelombang I dan 299 lulusan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) Prajurit Karier Angkatan ke-46 Gelombang I.

"Sebagai puncak latihan, para prajurit menjalani Tahap Lintas Medan (Limed) dengan berjalan kaki menempuh jarak 300 hingga 350 kilometer selama belasan hari," kat Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir Kolonel Marinir Rana Karyana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (13/10).

Dia menjelaskan bahwa para prajurit memulai perjalanan dari Banyuwangi dan mengakhirinya di Pantai Baruna. “Dengan membawa perlengkapan tempur lengkap, mereka melintasi berbagai medan berat sebagai ujian akhir ketahanan, disiplin, dan daya juang sebelum dikukuhkan sebagai Prajurit Petarung Korps Marinir," ujarnya.

Sebelum menjalani lintas medan, para prajurit telah menyelesaikan lima tahapan pendidikan, yakni Dasar Komando, Kelautan, Hutan Gunung, Perang Gerilya, dan Lawan Gerilya. Menurut dia, seluruh peserta yang menyelesaikan rangkaian pendidikan tersebut dalam kondisi sehat dan selamat.

Penyematan baret ungu menandai keberhasilan para prajurit menyelesaikan pendidikan komando sekaligus pengukuhan identitas mereka sebagai prajurit petarung Korps Marinir TNI AL.

Rana berharap pendidikan yang telah dijalani dapat membentuk prajurit yang tangguh, disiplin, dan siap melaksanakan berbagai penugasan pertahanan negara.

"Seluruh prajurit diharapkan mampu mengemban kehormatan baret ungu dengan penuh tanggung jawab, senantiasa siap menghadapi setiap tantangan, serta memberikan pengabdian terbaik demi kejayaan Korps Marinir, TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara," katanya. (antara/jpnn)