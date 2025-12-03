76 Persen Jaringan Telekomunikasi di Sumatra dan Aceh Kembali Normal

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Telkomsel mengumumkan bahwa 76,5 persen layanan telekomunikasi kembali normal di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sementara 79,7 persen layanan IndiHome Telkomsel juga kembali normal (422.551 dari total 530.502 line).

Pemulihan dilakukan melalui berbagai skema, termasuk mobilisasi 346 personel teknis, penempatan genset tambahan, pengalihan rute backbone, dan jalur transmisi.

Selain itu, ada juga penggunaan perangkat alternatif dan penggelaran BTS mobile di lokasi prioritas.

Telkomsel juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, PLN, serta pemangku kepentingan setempat untuk memastikan layanan komunikasi tetap tersedia.

Pemulihan jaringan Telkomsel difokuskan mulai dari area pengungsian, lokasi kritikal, dan terus diperluas.

Hingga kini tercatat sejumlah capaian pemulihan per provinsi per 1 Desember 2025:

Aceh: 36 persen site Telkomsel pulih (708 dari 1.964 site), 41,2 persen line IndiHome pulih (59.836 dari 145.384 line)