76 Tahun, BTN Bertansformasi Jadi Bank yang Lebih Modern

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) melayani masyarakat Indonesia selama 76 tahun dengan fokus utama pada pembiayaan perumahan.

Kini dalam usianya yang genap 76 tahun, BTN terus melakukan transformasi menjadi bank yang semakin modern.

Tidak hanya berfokus pada pembiayaan perumahan, BTN juga mengembangkan layanan berbasis gaya hidup untuk memperkuat bisnis beyond mortgage.

Salah satu wujud transformasi tersebut adalah kehadiran aplikasi Bale by BTN, yang dirancang untuk menunjang kebutuhan transaksi generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z.

Sejak diluncurkan pada 9 Februari 2025, jumlah pengguna Bale by BTN telah mencapai 3,7 juta akun. Peningkatan ini turut mendongkrak volume transaksi Bale by BTN yang melonjak 79,2% secara year on year (YoY) menjadi 2,2 miliar transaksi per 31 Desember 2025. Dengan nilai transaksi menembus Rp103,6 triliun.

Saldo pengguna Bale by BTN juga terus meningkat. Tercermin dari kontribusinya sebesar Rp22,8 triliun terhadap dana pihak ketiga (DPK) BTN hingga akhir 2025. Tumbuh 15,3% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp19,7 triliun.

BTN juga terus mengakselerasi digitalisasi melalui kehadiran BTN Digital Store di sejumlah kota besar. Seperti di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Hingga saat ini, sebanyak 24 BTN Digital Store telah beroperasi di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan, BTN merupakan bank nasional dengan sejarah panjang dan kontribusi strategis dalam pembangunan perumahan di Indonesia.