79 Persen Pemudik Sudah Kembali, Arus Balik Sumatera–Jawa Merata

jpnn.com, BAKAUHENI - Sebanyak 79% pemudik dari Sumatera kembali ke Jawa hingga H+6 Lebaran 2026.

Data mencatat 713.702 penumpang telah menyeberang dari total 898.864 saat arus mudik, sedangkan kendaraan yang kembali mencapai 188.559 unit atau 79% dari total 239.920 unit.

Capaian ini menunjukkan arus balik berlangsung lebih merata, sehingga mampu menekan potensi kepadatan pada periode puncak dan menjaga kelancaran layanan penyeberangan.

Berdasarkan data Posko Bakauheni selama 24 jam pada 28 Maret 2026 (00.00–23.59 WIB), tercatat 111.589 penumpang menyeberang dari Sumatera ke Jawa, turun 11% dibandingkan tahun lalu sebanyak 125.406 orang.

Sementara total kendaraan mencapai 29.893 unit atau meningkat 3,7% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 29.839 unit.

Direktur Operasi dan Transformasi ASDP, Rio Lasse menegaskan kondisi operasional tetap berjalan terkendali meskipun arus balik berada pada fase puncak.

“Distribusi trafik yang semakin merata menjadi faktor kunci. Dengan pola ini, arus penyeberangan tetap dapat dikelola optimal meskipun volume pergerakan tinggi,” ujarnya.

Secara akumulatif periode H-10 hingga H+6, total penumpang dari Sumatera ke Jawa mencapai 1.148.252 orang atau naik 2,5% dari tahun lalu sebanyak 1.120.046 orang.