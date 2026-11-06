8 Anggota Polresta Karawang Ditahan Polda Jabar, Ini Kasusnya

jpnn.com - KARAWANG - Sebanyak delapan anggota Polresta Karawang yang ditangkap atas dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu telah ditahan di tempat khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. "Anggota diamankan langsung oleh Ditresnarkoba Polda Jabar dan yang bersangkutan juga sudah dilakukan penahanan di tempat khusus di Ditresnarkoba," kata Wakapolresta Karawang ABKP Afrian Satya Permadi di Karawang, Jumat (6/11).

Salah satu dari delapan anggota yang ditahan atas dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu itu ialah Kasat Narkoba Polresta Karawang Kompol AWA. Selain Kasat Narkoba Polresta Karawang, mereka yang diamankan atas dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu itu juga ada yang berstatus kepala unit dan enam penyidik.

Afian menyampaikan tindakan pengamanan delapan anggota Polresta Karawang yang dilakukan oleh Polda Jabar merupakan bentuk tindakan tegas. Mereka yang diamankan telah dinonaktifkan dan dilakukan penggantian sementara.

"Iya, ada perwira juga. Ada dua perwira yang diamankan. Tentu saja itu tidak pandang bulu, karena dari hasil pengawasan yang dilakukan pada saat itu, kemudian langsung diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Jabar," ungkap perwira menengah Polri, itu.

Peristiwa ini berawal saat ada sejumlah pengedar obat keras tertentu yang sempat diamankan dalam operasi bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Setelah itu, kasus tersebut dilimpahkan ke Polresta Karawang.

Namun, dalam proses penanganan kasus itu, ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab atau menyalahgunakan wewenang, bahkan terjadi komunikasi dan sejumlah nominal uang yang diduga diterima. “Akan tetapi, pada saat itu langsung “tercium”, langsung (anggota) diamankan Bidpropam Polda Jabar,” ungkap Afrian.

Atas peristiwa itu, Wakapolresta Afrian meminta masyarakat tidak perlu khawatir atas komitmen jajarannya dalam penanganan narkoba. Pihaknya berkomitmen tegas tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga ke internal kepolisian.

Penangkapan dan penahanan itu, lanjutnya, menjadi bukti langkah Kapolda Jawa Barat yang langsung mengambil tindakan terhadap anggota yang diduga melanggar. (antara/jpnn)