8 Besar VNL 2026: AS Hajar Italia, Polandia Hantam Ukraina

jpnn.com - NINGBO – Slot di semifinal Volleyball Nations League atau VNL 2026 Putra penuh.

Amerika Serikat dan Polandia menyusul Slovenia dan Jepang.

Rabu kemarin, Slovenia menundukkan Turki 3-0, Jepang menang dari China 3-1.

Kamis sore tadi, AS menghancurkan Italia 3-0 (25-22, 25-21, 25-21).

Sementara itu, si petahana Polandia baru saja menghantam Ukraina 3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-17) di Ningbo.

“Ukraina tim yang bagus, para pemain yang baik yang selalu all out di setiap pertandingan. Jadi, mengalahkan mereka selalu menjadi hal yang luar biasa buat kami,” tutur opposite Polandia Bartlomiej Boladz kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Boladz menjadi top skor pada laga tadi, 24 poin.

Di semifinal, Sabtu (1/8), Slovenia menantang Polandia pada siang hari, sedangkan Jepang meladeni AS pada malam hari.