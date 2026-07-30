8 Besar VNL 2026: AS Hajar Italia, Polandia Hantam Ukraina
jpnn.com - NINGBO – Slot di semifinal Volleyball Nations League atau VNL 2026 Putra penuh.
Amerika Serikat dan Polandia menyusul Slovenia dan Jepang.
Rabu kemarin, Slovenia menundukkan Turki 3-0, Jepang menang dari China 3-1.
Kamis sore tadi, AS menghancurkan Italia 3-0 (25-22, 25-21, 25-21).
Sementara itu, si petahana Polandia baru saja menghantam Ukraina 3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-17) di Ningbo.
“Ukraina tim yang bagus, para pemain yang baik yang selalu all out di setiap pertandingan. Jadi, mengalahkan mereka selalu menjadi hal yang luar biasa buat kami,” tutur opposite Polandia Bartlomiej Boladz kepada awak VBTV seusai pertandingan.
Boladz menjadi top skor pada laga tadi, 24 poin.
Di semifinal, Sabtu (1/8), Slovenia menantang Polandia pada siang hari, sedangkan Jepang meladeni AS pada malam hari.
Semifinalis VNL 2026 Pria: Slovenia, Jepang, Amerika Serikat, dan Polandia. Seru nih.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Live Streaming 8 Besar VNL 2026 Italia Vs Amerika Serikat, Entar Lagi Main
- China Tumbang, Jepang Tembus Semifinal VNL 2026
- VNL 2026: Slovenia Pukul Turki di 8 Besar, Eks Bhayangkara Presisi Bersinar
- Live Streaming 8 Besar VNL 2026 Slovenia Vs Turki Siang Ini
- Vargas Mengamuk, Turki Juara VNL 2026, Brasil Gigit Jari
- Pukul China, Turki Menyusul Brasil ke Final VNL 2026 Wanita