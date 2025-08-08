8 Buah dengan Warna Merah Ini Ampuh Jaga Kesehatan Jantung Anda

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG tidak diragukan lagi merupaka organ terpenting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan jantung bisa Anda lakukan dengan berbagai cara, seperti olahraga, mengonsumsi berbagai makanan dan buah.

Buah berwarna merah termasuk dalam makanan yang menyehatkan jantung.

Banyak dari mereka memiliki likopen yang tidak hanya memberi warna merah pada makanan.

Merupakan kategori buah-buahan yang memiliki rona merah atau kemerahan karena adanya pigmen alami seperti likopen, antosianin, dan karotenoid.

Ini adalah antioksidan kuat yang bisa membantu melindungi terhadap penyakit jantung.

Baca Juga: 6 Buah Kering yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Penderita Diabetes

Makanan berwarna merah bisa membantu menurunkan stres oksidatif, yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular.

Anda bisa langsung mencicipi buah merahnya untuk kesehatan jantung atau menambahkannya ke dalam salad, dan puding.