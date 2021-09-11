8 Buah Rendah Gula yang Aman Anda Konsumsi Sebagai Camilan
jpnn.com, JAKARTA - GULA darah tinggi bisa meningkatkan risiko terserang penyakit diabetes.
Beberapa buah rendah gula sangat cocok untuk camilan karena memberikan rasa manis alami tanpa menyebabkan lonjakan gula darah.
Buah-buahan ini memiliki indeks glikemik (IG) yang lebih rendah, menjadikannya pilihan yang tepat bagi orang-orang yang memperhatikan asupan gula, termasuk penderita diabetes dan mereka yang menjalani diet rendah karbohidrat.
Buah-buahan ini juga kaya serat, yang membantu memperlambat penyerapan gula, menjaga tingkat energi tetap stabil.
Selain itu, buah-buahan ini dikemas dengan vitamin, mineral, dan antioksidan penting, yang mendukung kesehatan secara keseluruhan sekaligus ringan dan menyegarkan.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.
1. Alpukat
Meskipun secara teknis merupakan buah, alpukat hampir bebas gula dan kaya akan lemak sehat, serat, dan kalium.
Buah ini membuat Anda kenyang lebih lama dan mendukung kesehatan jantung.
Ada beberapa jenis buah rendah gula yang bisa Anda konsumsi sebagai camilan enak dan bergizi dan salah satunya adalah tentu saja apel.
