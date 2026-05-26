8 Buah Tinggi Kandungan Gula yang Tidak Baik untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - BUAH merupakan makanan bergizi yang wajib kita konsumsi.

Namun, bagi penderita diabetes, tidak semua buah bisa mereka konsumsi.

Terutama buah yang tinggi gula. Gula tambahan, yang ditemukan dalam makanan dan minuman olahan, sering dikaitkan dengan masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung dan diabetes.

Gula juga ditemukan secara alami dalam makanan seperti buah-buahan, dan beberapa di antaranya jauh lebih manis daripada yang lain.

Hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran, terutama jika Anda menderita diabetes, suatu kondisi kronis yang terjadi ketika kadar gula darah menjadi sangat tinggi.

Oleh karena itu, Anda harus menghindari buah-buahan tinggi gula dalam diet Anda.

Baik Anda penderita diabetes atau tidak, mengonsumsi makanan tinggi gula bisa berdampak negatif pada kesehatan Anda.

Itu berarti Anda tidak hanya harus menghindari makanan seperti cokelat, kue, dan biskuit, tetapi juga mengonsumsi buah-buahan tertentu dalam jumlah sedang.