8 Episode, Ini Jadwal Tayang Serial Sugar Baby di Vidio

Para pemain serial drama komedi, Sugar Baby. Foto: Dok. Vidio

jpnn.com, JAKARTA - Serial drama komedi terbaru yang berjudul Sugar Baby akan segera menghibur para penonton.

Persembahan Vidio Original Series serta diproduksi oleh Screenplay Films itu terdiri dari 8 episode dan tayang perdana di Vidio mulai 29 November 2025.

Aktris kenamaan yakni Davina Karamoy, Shakira Jasmine, Arthada dipertemukan dalam serial Sugar Baby.

Baca Juga:

Sugar Baby menampilkan Adipati Dolken, Davina Karamoy, Winky Wiryawan, Jolene Marie, Shakira Jasmine, Arthada, dan banyak nama lain.

James (Winky Wiryawan) merupakan seorang pengusaha sukses dengan kehidupan rumah tangga yang berantakan, hanya percaya pada sahabat sekaligus asistennya, Darma (Adipati Dolken).

Pekerjaan Darma sering bikin istrinya curiga dan hubungan rumah tangganya ikut merenggang, namun dirinya tetap setia menjaga rahasia James.

Baca Juga:

Masalah mulai memuncak ketika James memutuskan mengakhiri pernikahannya dan meminta Darma melindungi kekasih rahasianya, tanpa pernah menyebutkan siapa perempuan itu. Instruksi yang setengah matang ini membuat Darma terjebak dalam situasi abu-abu dan kebingungan mencari identitas kekasih James.

Dalam upayanya menyelidiki, Darma akhirnya menyamar sebagai sugar daddy dengan menggunakan barang-barang milik James.

