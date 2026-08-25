8 Hal Ini Bikin Aki Motor Cepat Tekor, Jangan Disepelekan

jpnn.com, JAKARTA - Battery atau aki merupakan salah satu komponen penting perlu di perhatikan pada sepeda motor.

Sebab, komponen itu berperan untuk menyuplai kebutuhan listrik pada kendaraan.

Namun, banyak pengguna yang menganggap sepele, jika aki rusak bisa membuat sepeda motor sulit dioperasikan, mulai dari di-start hingga lampu dan klakson yang melemah.

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Aki yang gampang tekor tidak selalu disebabkan pada usia komponen itu.

Ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan aki tersebut tekor, semisal penambahan aksesori tambahan hingga gangguan pada sistem pengisian juga dapat membuat daya aki cepat habis.

Oleh karena itu, mengganti aki baru belum tentu menyelesaikan masalah jika penyebab utamanya tidak diketahui.

Berikut delapan penyebab aki motor gampang tekor yang sering tidak disadari.

1. Motor terlalu lama tidak digunakan

Motor yang jarang digunakan bukan berarti aki terbebas dari penggunaan listrik.