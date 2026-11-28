jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Tidak usah bingung, selain obat medis juga ada herbal yang bisa didapatkan di dapur.

Berikut penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Jahe

Jahe merupakan salah satu herbal yang memiliki kandungan zat fenolik yang bisa meredakan iritasi pada saluran cerna dan mencegah kontraksi otot lambung.

Ini memungkinkan untuk mencegah naiknya asam lambung kembali ke kerongkongan.

Tanaman ini juga memiliki sifat antiradang yang sangat bagus untuk tubuh.

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2. Kunyit

Sifat antiradang dan antioksidan pada kunyit bisa dimanfaatkan untuk meredakan beberapa keluhan.

Di antaranya, nyeri sendi, nyeri haid, gangguan fungsi hati, dan gangguan fungsi pencernaan.