8 Hotel untuk Staycation di PIK, dari yang Ramah Kantong sampai Bernuansa Jepang

jpnn.com - PANTAI Indah Kapuk atau PIK punya satu masalah kecil bagi pencinta jalan-jalan: terlalu banyak tempat yang ingin didatangi dalam satu hari.

Pagi bisa dimulai dengan sarapan, siang berpindah ke pusat perbelanjaan, sore menikmati kawasan terbuka, lalu malam berakhir dengan kulineran atau nongkrong. Ketika semua selesai, perjalanan pulang justru menjadi bagian yang paling tidak menyenangkan.

Oleh karena itu, menginap bisa menjadi pilihan.

PIK dan PIK2 kini memiliki hotel dengan karakter yang sangat beragam. Ada hotel sederhana untuk wisatawan yang lebih banyak berada di luar kamar, hotel dengan akses langsung ke pusat perbelanjaan, penginapan bernuansa oriental, hingga hotel bertema Jepang yang cocok untuk keluarga.

Kalau akhir pekan berikutnya ingin dihabiskan tanpa pergi terlalu jauh dari Jakarta, delapan hotel berikut bisa masuk daftar pilihan.

1. Ozone Hotel PIK, Cocok untuk yang Ingin Hemat, tetapi Tetap Nyaman

Ozone Hotel PIK cocok untuk wisatawan yang tidak membutuhkan terlalu banyak kemewahan karena sebagian besar waktu akan digunakan untuk menjelajahi kawasan.

Hotel bintang tiga ini menawarkan konsep yang sederhana dan fungsional.