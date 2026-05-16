8 Jenazah Korban Kecelakaan Bus ALS Diserahkan, Tangis Keluarga Pecah

jpnn.com, PALEMBANG - Tangis histeris keluarga tak terbendung saat menerima delapan jenazah korban kecelakaan Bus ALS di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

Penyerahan kedelapan jenazah dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana.

"14 jenazah sudah diserahkan ke pihak keluarga dan akan dipulangkan ke daerah masing-masing dengan pengawalan aparat kepolisian," ungkap Rony, Sabtu (16/5/2026).

Adapun jenazah yang telah dipulangkan di antaranya Zulpan Efendi menuju Medan, sementara satu keluarga korban yakni Agustina Maharani (24), balita Abella Zea Septiana dan Aldi Sulistiawan diberangkatkan ke Way Kanan, Lampung.

Selain itu, jenazah Ariyanto dan Martoni dipulangkan ke Muratara. Sedangkan jenazah Klinton Wardana Marbun diterbangkan menuju Semarang melalui layanan kargo Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.

Kepala Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Pusdokkes Polri Brigjen Pol dr. Sumy Hastry Purwanty menjelaskan proses identifikasi korban dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui pemeriksaan media lanjutan dan pencocokan data keluarga.

Baca Juga: Anggota TNI AD di Palembang Tewas di Tempat Hiburan Malam

Kata Sumy, salah satu korban berhasil dikenali melalui hubungan kekerabatan dengan korban lain yang turut meninggal dalam kecelakaan tersebut.

"Ada juga tiga jenazah yang berhasil diidentifikasi melalui data sekunder, yakni Abella Zea Septiana yang merupakan anak dari Aldy Sulistiawan dan Agustina Maharani," serunya.