8 Jenis Buah Kering untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Diabetes merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika kadar glukosa darah, yang juga dikenal sebagai gula darah, terlalu tinggi.

Meskipun penderita diabetes, penyakit yang terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin, sering kali memiliki pola makan yang sangat terbatas, buah kering merupakan sesuatu yang bisa mereka nikmati.

Kacang-kacangan ini tidak hanya lezat, tetapi makan segenggam buah kering untuk penderita diabetes juga bisa bermanfaat.

Sumber makanan padat nutrisi ini merupakan pendekatan yang sehat untuk memuaskan keinginan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Buah kering kaya akan vitamin, mineral, serat, dan lemak sehat yang penting.

Buah kering bisa membantu mengendalikan gula darah, meningkatkan kesehatan jantung, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Namun, penting untuk memilih jenis buah kering yang tepat untuk penderita diabetes dan mengonsumsinya dalam jumlah sedang.