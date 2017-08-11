8 Jenis Teh Ini Bikin Berat Badan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - MENURUNKAN berat badan memang bukan hal yang mudah.

Pola makan seimbang yang kaya serat, protein, dan lemak sehat membantu mengatur metabolisme, menahan rasa lapar, dan mencegah makan berlebihan.

Makanan dengan indeks glikemik rendah mencegah lonjakan gula darah, sehingga mengurangi penyimpanan lemak.

Hidrasi dan minuman tertentu, seperti teh juga bisa mendukung penurunan berat badan dengan meningkatkan metabolisme, mendorong oksidasi lemak, dan mengurangi nafsu makan.

Beberapa teh mengandung senyawa seperti katekin dan polifenol yang meningkatkan pembakaran lemak dan melancarkan pencernaan, sehingga menjadi tambahan yang efektif untuk rencana penurunan berat badan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Teh hijau

Teh hijau adalah salah satu teh yang paling banyak diteliti untuk menurunkan berat badan karena kandungan katekinnya yang tinggi.

Antioksidan ini meningkatkan oksidasi lemak dan meningkatkan laju metabolisme, sehingga membantu tubuh membakar lebih banyak kalori.