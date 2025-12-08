menu
8 Karya Jadi Pemenang Kontes Foto dan Video Suara Alam Nusantara YKAN

Riza Marlon selaku Juri Kontes Foto & Video Suara Alam Nusantara YKAN di Jakarta. Foto: Dok. YKAN

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 2.000 karya foto dan video dari berbagai daerah di Indonesia turut serta dalam Kontes Foto dan Video Suara Alam Nusantara yang digelar oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Ajang tahunan tersebut menjadi wadah kreatif sekaligus seruan penting untuk menjaga kelestarian alam dan biodiversitas Indonesia.

Acara puncak sekaligus pengumuman pemenang dilakukan bertepatan dengan Hari Konservasi Kehidupan Liar Sedunia.

Kompetisi ini menghadirkan jajaran juri lintas bidang, mulai dari fotografer profesional Marrysa Tunjung Sari, aktor sekaligus pegiat alam Ramon Tungka, hingga musisi Monita Tahalea.

Selain itu, fotografer senior alam liar Riza Marlon juga bertindak sebagai kurator khusus yang menilai karya berdasarkan keaslian, kekuatan pesan, dan kedalaman visual.

“Foto-foto yang masuk luar biasa. Kami sebagai juri tidak hanya melihat visual tapi juga menilai apakah foto tersebut mampu menyuarakan alam dan biodiversitas,” ungkap anggota dewan juri, Marrysa Tunjung Sari, Senin (8/12).

Menurutnya, penilaian tidak hanya berfokus pada estetika visual, tetapi juga pada kemampuan foto menyuarakan pesan alam dan biodiversitas.

Setiap karya juga harus mampu memantik kesadaran publik untuk berbuat lebih baik bagi lingkungan.

Delapan karya dari 2000 lebih karya jadi pemenang Kontes Foto dan Video Suara Alam Nusantara YKAN

