menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » 8 Ketua DPD NasDem dan Eks Ketua DPW di Sultra Pindah ke PSI

8 Ketua DPD NasDem dan Eks Ketua DPW di Sultra Pindah ke PSI

8 Ketua DPD NasDem dan Eks Ketua DPW di Sultra Pindah ke PSI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Harian PSI Ahmad Ali saat membuka Rakorwil PSI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (21/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, KENDARI - Rakorwil PSI kembali menarik perhatian publik setelah sejumlah tokoh daerah dan politisi senior dari berbagai partai kembali dilantik dan resmi bergabung dalam agenda konsolidasi kedua di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Ketua DPW PSI Sulawesi Tenggara La Ode M. Rajiun Tumada menjelaskan ada delapan mantan Ketua DPD NasDem dan Mantan Ketua DPW Toni Herbiansyah yang bergabung ke partai berlogo gajah itu.

"Di sini ada Pak Tony Herbiansyah dari mantan Ketua DPW NasDem dan 8 Ketua DPD yang hari ini menjadi Ketua PSI. Mereka semua juga banyak kursi legislatif bagi partai sebelumnya," kata Rajiun.

Baca Juga:

Dalam sambutannya dia juga sempat menyebut sosok Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali sebagai “raja Sulawesi” merujuk pada pengaruh dan pergerakan politiknya di kawasan timur Indonesia.

Pernyataan itu langsung mendapat respons Ahmad Ali. Dia menegaskan bahwa PSI hadir untuk membawa perubahan, bukan untuk mengejar gelar.

“Sulawesi itu bukan untuk dikuasai. Sulawesi itu harus diperjuangkan. PSI datang ke sini bukan untuk pakai mahkota, tetapi untuk mengubah cara berpolitik di daerah ini," kata Ali.

Baca Juga:

Dia juga menyoroti fenomena bergabungnya banyak tokoh senior ke PSI.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa banyak pihak mulai melihat arah perubahan politik yang dibawa PSI.

Rakorwil PSI menarik perhatian setelah sejumlah tokoh daerah dan politikus senior dari berbagai partai kembali dilantik dan resmi bergabung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI