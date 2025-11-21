8 Ketua DPD NasDem dan Eks Ketua DPW di Sultra Pindah ke PSI

jpnn.com, KENDARI - Rakorwil PSI kembali menarik perhatian publik setelah sejumlah tokoh daerah dan politisi senior dari berbagai partai kembali dilantik dan resmi bergabung dalam agenda konsolidasi kedua di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Ketua DPW PSI Sulawesi Tenggara La Ode M. Rajiun Tumada menjelaskan ada delapan mantan Ketua DPD NasDem dan Mantan Ketua DPW Toni Herbiansyah yang bergabung ke partai berlogo gajah itu.

"Di sini ada Pak Tony Herbiansyah dari mantan Ketua DPW NasDem dan 8 Ketua DPD yang hari ini menjadi Ketua PSI. Mereka semua juga banyak kursi legislatif bagi partai sebelumnya," kata Rajiun.

Baca Juga: Ahmad Ali Sebut Bro dan Sis Tak Lagi Jadi Panggilan Resmi PSI

Dalam sambutannya dia juga sempat menyebut sosok Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali sebagai “raja Sulawesi” merujuk pada pengaruh dan pergerakan politiknya di kawasan timur Indonesia.

Pernyataan itu langsung mendapat respons Ahmad Ali. Dia menegaskan bahwa PSI hadir untuk membawa perubahan, bukan untuk mengejar gelar.

“Sulawesi itu bukan untuk dikuasai. Sulawesi itu harus diperjuangkan. PSI datang ke sini bukan untuk pakai mahkota, tetapi untuk mengubah cara berpolitik di daerah ini," kata Ali.

Dia juga menyoroti fenomena bergabungnya banyak tokoh senior ke PSI.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa banyak pihak mulai melihat arah perubahan politik yang dibawa PSI.