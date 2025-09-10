menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 8 Khasiat Daun Sirih Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Sembelit

8 Khasiat Daun Sirih Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Sembelit

8 Khasiat Daun Sirih Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Sembelit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Sirih. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebab, daun sirih mengandung minyak atsiri, minyak terbang, pati, diatase, antioksidan, anti jamur, kavikol, zat samak, alkoloid, propane, tannin, cyneole, sesquiterpene, asam askorbat dan masih banyak lagi.

Jika mengonsumsi daun sirih yang dicampur dengan madu, maka akan menambah khasiat dari daun sirih.

Baca Juga:

Sehingga lebih efektif digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan gangguan pada tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Metabolisme

Tingkat pH normal yang bisa didapat ketika mengonsumsi air daun sirih campur madu nantinya juga bisa memicu sirkulasi usus dalam menyerap mineral dan nutrisi penting.

Baca Juga:

Nantinya, air rebusan herbal ini juga bisa mengeluarkan racun dalam tubuh sehingga kinerja metabolisme tubuh juga bisa ditingkatkan.

Manfaat daun sirih dan madu bisa dijadikan pengobatan alternatif menyembuhkan berbagai jenis penyakit dari ringan hingga kronis khususnya bagi anda yang alergi terhadap beberapa bahan dalam obat obatan.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi daun sirih yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah cegah radikal bebas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI