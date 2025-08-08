menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 8 Khasiat Jus Mangga dan Stroberi, Bantu Kontrol Gula Darah

8 Khasiat Jus Mangga dan Stroberi, Bantu Kontrol Gula Darah

8 Khasiat Jus Mangga dan Stroberi, Bantu Kontrol Gula Darah
Jus buah yang menyegarkan.

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI jus buah segar telah lama dikenal bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Mengonsumsi jus mangga campur strawberry merupakan salah satu solusi untuk memastikan kecukupan gizi harian.

Hal ini karena kedua buah ini terbukti kaya kandungan nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sumber Energi

Mangga dan stroberi merupakan sumber energi yang baik, karena merupakan sumber karbohidrat yang tidak berlebih.

Sehingga tidak akan membuat mengantuk, tetapi juga tidak akan membuat lapar karena kandungan seratnya yang cukup tinggi.

2. Sumber Antioksidan

Warna-warna yang cerah dari kedua buah, mangga dan strawberry merupakan indikator kuat, bahwa kedua jenis buah-buahan tersebut merupakan sumber antioksidan yang baik.

Mangga mengandung kandungan polyphenol yang tinggi, sementara vitamin C pada strawberry termasuk yang paling tinggi di antara buah-buahan lain.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi jus mangga yang dicampur stroberi untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja mencegah dehidrasi.

