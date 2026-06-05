8 Khasiat Minyak Kenari, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - KACANG kenari merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsi kacang kenari begitu saja atau diolah dalam bentuk minyak.

Baik karena nilai gizinya maupun keserbagunaannya, minyak kenari berperan besar dalam pola makan kita saat ini.

Pilihan populer di segmen ini adalah minyak kenari, yang dikenal karena profil nutrisi dan manfaat kesehatannya.

Terbuat dari berbagai jenis kenari, minyak ini bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung, mendukung kemampuan kognitif, dan menurunkan kadar gula.

Minyak ini juga merupakan sumber asam lemak esensial yang kaya dan mengurangi peradangan.

Anda bisa memasukkannya ke dalam menu harian Anda dengan menambahkannya ke smoothie dan makanan panggang atau menaburkannya di atas salad Anda.

Namun, berhati-hatilah karena konsumsi berlebihan bisa menyebabkan efek samping seperti penambahan berat badan dan masalah pencernaan.