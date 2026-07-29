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8 Khasiat Semangka Campur Madu, Wanita Pasti Suka

8 Khasiat Semangka Campur Madu, Wanita Pasti Suka
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Semangka. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah yang bisa membantu meredakan rasa haus yang Anda rasakan.

Tidak hanya itu, semangka juga kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Mengonsumsi buah semangka ternyata memiliki banyak khasiat, termasuk bisa mengatasi masalah reproduksi.

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Semangka merupakan salah satu buah yang banyak mengandung air serta beragam nutrisi, seperti vitamin C, vitamin A, B6, serta antioksidan.

Agar bisa mendapatkan hasil maksimal saa mengonsumsi semangka, bisa disajikan dengan cara yang lebih mantap.

Caranya, cukup potong dadu buah semangka, lalu cuci bersih.

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Kemudian letakkan dalam mangkuk dan campur madu secukupnya.

Sajian lezat inipun bakal membuat pria ketagihan karena khasiat dahsyatnya.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi semangka yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah mencegah serangan kanker.

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