menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 8 Khasiat Susu Campur Kunyit, Bantu Jaga Kesehatan Otak

8 Khasiat Susu Campur Kunyit, Bantu Jaga Kesehatan Otak

8 Khasiat Susu Campur Kunyit, Bantu Jaga Kesehatan Otak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kunyit. Foto: Laman MSN

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang manfaat.

Kunyit mungkin berbau pahit, tetapi bubuk kekuningannya bisa mengubah minuman apa pun menjadi minuman super karena banyak khasiat yang dimilikinya.

Dari penyembuhan luka hingga menyembuhkan masuk angin, susu kunyit selalu menjadi pilihan utama pengobatan rumahan di setiap rumah tangga.

Baca Juga:

Jika Anda bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu sehat, kamu harus tahu bahwa ada beberapa manfaat susu kunyit.

Berasal dari akar tanaman Curcuma longa, kunyit adalah rempah kuning yang menawarkan kualitas yang meningkatkan kesehatan dan dikaitkan dengan bahan aktif yang ditemukan di dalamnya dan disebut kurkumin.

Ketika dikombinasikan dengan susu, manfaat kunyit dan susu akan meningkat.

Baca Juga:

Berikut ini beberapa manfaat nutrisi dari susu kunyit, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Mengandung sifat antiinflamasi

Minum susu kunyit bisa membantu mencegah masalah seperti radang sendi dan penyakit radang usus.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi susu yang dicampur dengan kunyit untuk kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan otak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI