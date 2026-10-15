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8 Khasiat Teh Jahe, Pria Pasti Suka

8 Khasiat Teh Jahe, Pria Pasti Suka
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Ilustrasi air jahe hangat. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Jahe juga sangat dikenal sebagai salah satu bahan untuk mengatasi beberapa jenis penyakit karena kandungan di dalamnya.

Senyawa berbau tajam yang terkandung dalam jahe yakni shogaols dan gingerol menyebabkan efek pedas dalam jahe.

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Selain shogaols dan gingerol, jahe juga memiliki kandungan lain seperti vitamin C, magnesium, dan mineral.

Beberapa kandungan tersebut membuat jahe memiliki beragam manfaat untuk menjaga kesehatan.

Sebagai bahan pengobatan, biasanya jahe dikonsumsi dengan diolah menjadi sejenis minuman, seperti yang dikenal dengan wedang jahe atau beberapa orang menyebutnya dengan teh jahe.

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Beberapa kandungan dalam jahe dipercaya bisa mengurangi atau mengatasi beberapa masalah kesehatan yang banyak dialami oleh beberapa orang.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat rutin minum teh jahe yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meredakan stres.

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