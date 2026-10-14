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8 Khasiat Telur Setengah Matang, Wanita Pasti Suka

8 Khasiat Telur Setengah Matang, Wanita Pasti Suka
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Telur Ayam Kampung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Telur merupakan sumber protein yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, kecuali vitamin C.

Sebab dalam satu butir telur utuh, Anda bisa mendapatkan nutrisi seperti vitamin A, folat, vitamin B5, B12, B2, fosfor, dan selenium.

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Dalam jumlah yang lebih sedikit, Anda juga dapat menemukan vitamin D, E, K, B6, kalsium, dan zinc di dalam sebutir telur.

Sebagai sumber protein, telur juga mengandung kalori dan lemak baik yang berguna bagi kesehatan.

Kenyataannya, masak telur terutama dengan suhu tinggi bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam telur itu sendiri.

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Beberapa nutrisi yang berkurang adalah vitamin A, vitamin B5, fosfor, dan kalium.

Padahal, telur setengah matang mengandung kolin yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja otak.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi telur setengah matang yang baik untuk tubuh dan salah satunya ialah kaya nutrisi.

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