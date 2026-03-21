8 Kios dan 1 Rumah di Marpoyan Damai Pekanbaru Ludes Terbakar di Malam Lebaran
jpnn.com, PEKANBARU - Kebakaran hebat terjadi pada malam Idulfitri 1447 Hijriah di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Sabtu (21/3/2026) sekitar pukul 02.15 WIB.
Peristiwa tersebut menghanguskan delapan kios semi permanen dan satu unit rumah milik warga.
Kebakaran terjadi saat sebagian masyarakat tengah merayakan malam Lebaran.
Api dengan cepat membesar karena bangunan yang terbakar didominasi material kayu dan bahan mudah terbakar lainnya.
Warga yang berada di sekitar lokasi sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, tetapi kobaran api terus membesar hingga sulit dikendalikan.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru kemudian mengerahkan delapan unit mobil pemadam kebakaran untuk mengatasi situasi tersebut.
“Kami menurunkan delapan unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi,” ujar Kepala DPKP Kota Pekanbaru Zarman Candra melalui Duul Gammar.
Ia menjelaskan, proses pemadaman berlangsung cukup lama karena api cepat merambat ke bangunan lain di sekitarnya.
