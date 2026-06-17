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8 Kombinasi Makanan yang Baik untuk Menjaga Kesehatan Otak

8 Kombinasi Makanan yang Baik untuk Menjaga Kesehatan Otak
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Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan otak bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi berbagai makanan.

Beberapa kombinasi makanan bisa sangat baik untuk kesehatan otak karena menciptakan efek sinergis.

Artinya, nutrisi dalam satu makanan meningkatkan penyerapan atau efektivitas nutrisi dalam makanan lain.

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Kesehatan otak bisa sangat dipengaruhi oleh makanan yang Anda konsumsi.

Menggabungkan lemak sehat dengan vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E, K) memastikan penyerapan yang lebih baik.

Paduan yang bijaksana ini membuat makanan lebih bergizi, melancarkan pencernaan, dan berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan.

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Kombinasi makanan tertentu sangat bermanfaat bagi kesehatan otak karena otak membutuhkan campuran antioksidan, lemak sehat, vitamin, dan mineral agar berfungsi optimal.

Dengan menggabungkan makanan yang tepat, Anda bisa menutrisi otak, melindunginya dari stres oksidatif, dan bahkan mengurangi risiko penurunan fungsi terkait usia.

Ada beberapa jenis kombinasi makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan otak dan salah satunya buah beri dan yoghurt yunani.

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