8 Makanan Diuretik untuk Mengatasi Retensi Air pada Tubuh

Daun Seledri. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh.

Mulai dari rutin berolahraga, hingga mengonsumsi berbagai makanan dan minuman padat nutrisi.

Jika Anda ingin mengatasi retensi air pada tubuh, kamu bisa mengonsumsi makanan diuretik.

Diuretik adalah zat kimia yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam dan air dari tubuh.

Meskipun tersedia dalam bentuk pil, lebih baik untuk mengobati diri sendiri secara organik daripada dengan bahan kimia.

Kita semua tahu bahwa perubahan berat badan kita berhubungan dengan jumlah air dalam tubuh kita.

Ini harus dikeluarkan dengan bantuan makanan tertentu yang dikenal sebagai diuretik untuk menurunkan berat badan dan mengurangi kembung.

Diuretik juga menurunkan tekanan darah dengan mengeluarkan natrium dari tubuh dan menghilangkan polutan berbahaya melalui urin.

Ada beberapa jenis makanan diuretik yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi retensi air pada tubuh seperti misalnya kayu manis.

