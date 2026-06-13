8 Makanan Ini Aman Anda Konsumsi Saat Perut Kosong di Pagi Hari

jpnn.com, JAKARTA - TAHUKAH Anda, ada beberapa jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi saat perut kosong di pagi hari?

Beberapa makanan sebaiknya dihindari saat perut kosong karena bisa menyebabkan masalah pencernaan, kembung, atau rasa tidak nyaman.

Misalnya, makanan asam bisa mengiritasi lapisan lambung dan menyebabkan keasaman jika dikonsumsi saat perut kosong.

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Untuk itu, penting untuk memperhatikan apa yang Anda konsumsi pertama kali di pagi hari.

Hal ini karena tubuh kita telah berpuasa semalaman dan membutuhkan bahan bakar yang tepat untuk memulai metabolisme dan tingkat energi kita untuk hari berikutnya.

Di sisi lain, sarapan seimbang yang mengandung protein, lemak sehat, dan serat bisa membantu menstabilkan kadar gula darah, meningkatkan fokus dan konsentrasi, serta menyediakan energi berkelanjutan sepanjang pagi.

Berikut adalah beberapa makanan yang harus Anda konsumsi dan hindari di pagi hari, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Air lemon hangat

Minum air lemon hangat saat perut kosong bisa membantu memulai metabolisme dan melancarkan pencernaan.