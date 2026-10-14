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8 Makanan Ini Bantu Anda Tetap Merasa Hangat Selama Musim Dingin

8 Makanan Ini Bantu Anda Tetap Merasa Hangat Selama Musim Dingin
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Sup ayam. Foto: bedbathandbeyond

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM dingin bisa membuat Anda rentan terserang berbagai penyakit.

Tidak ada lagi kelembapan, tidak ada lagi panas terik. Sekarang Anda menghadapi musim dingin yang menusuk dan angin yang membekukan.

Anda mungkin membaca ini dengan lega atau dengan kerutan di dahi.

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Ini adalah kategori yang membagi orang di musim dingin, mereka yang tidak menyukai musim dingin dan mereka yang menyukainya.

Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk tetap hangat? Selain memanjakan lidah Anda dengan secangkir cokelat panas, duduk di depan api unggun bersama teman dan keluarga, berdiam di bawah selimut sepanjang hari, dan mengenakan ratusan lapis pakaian?

Untungnya, beberapa makanan bisa membantu Anda tetap hangat.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Bawang

Bawang dikenal sebagai sumber energi yang kuat karena suatu alasan.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu Anda tetap merasa hangat selama musim dingin seperti telur.

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