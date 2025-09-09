8 Makanan Ini Bikin Anda Rentan Terserang Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak.

Diabetes merupakan kondisi kesehatan kronis yang terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin (hormon yang mengatur gula darah) atau tidak bisa menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif, yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah.

Mengonsumsi makanan tertentu, seperti makanan yang mengandung gula rafinasi tinggi, lemak tidak sehat, dan karbohidrat rafinasi bisa meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 dengan menyebabkan lonjakan gula darah secara berkala dan meningkatkan resistensi insulin.

Baca Juga: Obati Alergi dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Mengurangi asupan makanan ini dan berfokus pada diet seimbang yang kaya akan biji-bijian utuh, protein rendah lemak, lemak sehat, dan banyak buah serta sayuran bisa menurunkan risiko terkena diabetes secara signifikan dan membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Minuman manis

Minuman manis seperti soda, jus buah, dan minuman berenergi mengandung banyak gula dan kalori tambahan, tetapi tidak memberikan nilai gizi apa pun.

Baca Juga: 4 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Sedang Haid

Konsumsi minuman ini secara teratur bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang cepat, meningkatkan resistensi insulin, dan berkontribusi pada penambahan berat badan, yang semuanya merupakan faktor risiko utama untuk mengembangkan diabetes tipe 2.

2. Biji-bijian olahan

Makanan yang dibuat dengan biji-bijian olahan, seperti roti putih, nasi putih, dan kue kering, telah kehilangan serat dan nutrisinya selama pemrosesan.