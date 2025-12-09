menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 8 Makanan Kaya Kandungan Protein yang Cocok Dikonsumsi Saat Sarapan

8 Makanan Kaya Kandungan Protein yang Cocok Dikonsumsi Saat Sarapan

8 Makanan Kaya Kandungan Protein yang Cocok Dikonsumsi Saat Sarapan
Biji chia. Foto: iStock.com

jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu nutrisi yang wajib Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh.

Mengonsumsi makanan berprotein tinggi saat sarapan merupakan cara yang sangat baik untuk memulai hari karena protein berperan penting dalam perbaikan otot, menyediakan energi yang berkelanjutan, dan meningkatkan rasa kenyang, yang membantu menahan rasa lapar di pagi hari.

Memulai hari dengan makanan kaya protein bisa meningkatkan fokus dan fungsi kognitif, karena asam amino dari protein sangat penting untuk produksi neurotransmitter.

Selain itu, sarapan berprotein tinggi menstabilkan kadar gula darah, mencegah penurunan energi yang bisa terjadi setelah mengonsumsi makanan yang mengandung banyak karbohidrat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Telur

Telur merupakan protein lengkap, yang mengandung kesembilan asam amino esensial.

Telur juga kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan seperti kolin dan lutein.

Anda bisa membuatnya diacak, direbus, dikukus, atau dibuat menjadi telur dadar dengan sayuran untuk menambah nutrisi.

Ada beberapa jenis makanan tinggi kandungan protein yang wajib Anda konsumsi saat sarapan dan salah satunya adalah oat dengan bubuk protein.

