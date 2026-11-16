8 Makanan Pemicu Migrain yang Wajib Anda Ketahui
jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan salah satu jenis sakit kepala yang sangat menyakitkan.
Ilmu kedokteran menyebutnya sebagai ‘sakit kepala berdenyut berulang’, biasanya menyerang satu sisi kepala.
Migrain menyebabkan rasa sakit yang melemahkan dan sulit digambarkan, dan yang lebih buruk lagi, menimbulkan mual yang hebat serta penglihatan kabur.
Migrain merupakan penyakit ketiga yang paling umum di dunia menurut Migraine Research Foundation (MRF) dan menyerang sekitar 1,04 miliar orang dewasa di seluruh dunia.
Ada beberapa makanan pemicu migrain yang wajib Anda ketahui.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Kopi
Bertentangan dengan kepercayaan umum bahwa kopi bisa meredakan sakit kepala, sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Medicine menemukan bahwa minum lebih dari 3 cangkir kopi dalam sehari bisa meningkatkan risiko terkena migrain.
Bahkan, konsumsi berlebihan minuman berkafein lainnya seperti teh dan cola juga ditemukan cukup berbahaya.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi penyebab migrain kambuh kembali dan salah satunya ialah tentu saja keju.
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