8 Makanan Pemicu Sembelit yang Wajib Anda Ketahui
jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pencernaan yang cukup merepotkan.
Sembelit terjadi karena Anda tidak bisa buang air besar selama berhari-hari.
Sembelit tidak bisa disangkal merupakan salah satu masalah kesehatan terburuk.
Sembelit tidak hanya menimbulkan rasa sakit, tetapi juga ketidaknyamanan, dan tekanan mental karena tidak buang air besar juga ikut menyertai.
Tahukah Anda mengapa masalah ini terjadi? Itu karena apa yang Anda makan.
Ya, ada makanan tertentu yang tidak akan membuat Anda buang air besar dengan tenang.
Agar bisa buang air besar dengan baik, ada satu hal yang harus ada dalam makanan Anda, yaitu serat.
Serat merupakan salah satu bahan yang membersihkan saluran usus Anda, membantu kamu memiliki pencernaan yang baik, dan ketika usus Anda tidak dibersihkan, sembelit pun terjadi.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa meningkatkan risiko Anda mengalami sembelit dan salah satunya adalah tentu saja makanan cepat saji.
