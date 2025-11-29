8 Makanan Tinggi Kandungan Antioksidan yang Wajib Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai makanan bergizi bisa memberi manfaat yang baik bagi tubuh.

Anda mungkin sudah banyak mendengar tentang antioksidan dan potensi manfaatnya bagi kesehatan.

Mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan bisa membantu melindungi tubuh Anda dari beberapa penyakit.

Penting untuk dipahami bahwa antioksidan mencegah tubuh Anda mengalami kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas.

Jika radikal bebas terakumulasi dalam tubuh, maka bisa menyebabkan stres oksidatif, yang meningkatkan risiko timbulnya masalah kesehatan serius seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya.

Sebagaimana dicatat oleh sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan Desember 2016 di Journal of Nutritional Science.

Sebelum mengetahui sumber antioksidan, sebaiknya pahami dulu jenis-jenisnya.

Pertama-tama, antioksidan diklasifikasikan menjadi antioksidan yang larut dalam air dan antioksidan yang larut dalam lemak.