8 Makanan Tinggi Kandungan Omega-3 yang Baik untuk Tubuh
jpnn.com, JAKARTA - OMEGA-3 adalah lemak sehat yang dibutuhkan tubuh Anda.
Asam lemak omega-3 adalah keluarga lemak tak jenuh ganda penting yang terbukti memberikan banyak manfaat kesehatan.
Mulai dari memperkuat sistem kekebalan tubuh hingga melindungi Anda dari penyakit seperti kanker, mengurangi peradangan dalam tubuh, hingga meningkatkan kesehatan jantung, asam lemak ini jelas bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan.
Namun, bagian yang menyedihkan adalah tubuh Anda tidak benar-benar memproduksi nutrisi ini sendiri.
Oleh karena itu, Anda harus mendapatkan manfaatnya melalui makanan yang kaya akan asam lemak omega-3.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Biji rami
Biji ini digunakan untuk mengekstrak minyak dan juga merupakan sumber serat, magnesium, dan beberapa nutrisi lainnya yang kaya.
Bukan hanya itu. Biji rami disebut-sebut sebagai sumber omega-3 vegetarian terkaya, bahkan digunakan sebagai suplemen omega-3.
Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan omega-3 yang baik untuk tubuh dan salah satunya adalah tentu saja kembang kol.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Makanan Pemicu Peradangan, Hindari ya
- 4 Makanan Tinggi Kandungan Vitamin A yang Baik untuk Tubuh
- 7 Makanan Tinggi Kandungan Dopamin yang Wajib Anda Konsumsi
- 3 Makanan yang Ampuh Meningkatkan Energi Tubuh dengan Cepat
- 4 Makanan Tinggi Kandungan Gula, Tidak Baik untuk Penderita Diabetes
- 7 Makanan Kaya Kalsium yang Wajib Anda Konsumsi