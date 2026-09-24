8 Makanan Tinggi Kandungan Omega-3 yang Baik untuk Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - OMEGA-3 adalah lemak sehat yang dibutuhkan tubuh Anda.

Asam lemak omega-3 adalah keluarga lemak tak jenuh ganda penting yang terbukti memberikan banyak manfaat kesehatan.

Mulai dari memperkuat sistem kekebalan tubuh hingga melindungi Anda dari penyakit seperti kanker, mengurangi peradangan dalam tubuh, hingga meningkatkan kesehatan jantung, asam lemak ini jelas bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan.

Namun, bagian yang menyedihkan adalah tubuh Anda tidak benar-benar memproduksi nutrisi ini sendiri.

Oleh karena itu, Anda harus mendapatkan manfaatnya melalui makanan yang kaya akan asam lemak omega-3.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

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1. Biji rami

Biji ini digunakan untuk mengekstrak minyak dan juga merupakan sumber serat, magnesium, dan beberapa nutrisi lainnya yang kaya.

Bukan hanya itu. Biji rami disebut-sebut sebagai sumber omega-3 vegetarian terkaya, bahkan digunakan sebagai suplemen omega-3.