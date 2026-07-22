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8 Makanan untuk Kesehatan Otak yang Lebih Baik

8 Makanan untuk Kesehatan Otak yang Lebih Baik
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Ilustrasi telur. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - OTAK merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan otak bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi beberapa jenis makanan tertentu.

Sebagian besar dari kita telah mempelajari biologi dasar dan tahu bahwa makan memiliki tujuan penting.

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Nutrisi dan vitamin yang kita dapatkan dari mengonsumsi bahan-bahan alami memastikan kelangsungan hidup kita.

Otak kita, organ terpenting, membutuhkan makanan tertentu agar tetap sehat.

Otak membutuhkan makanan yang tidak hanya meningkatkan daya ingat, fokus, dan produktivitas Anda, tetapi juga membantu tubuh Anda mengatur stres, kecemasan, dan suasana hati.

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Otak kita bertanggung jawab atas semua tindakan, reaksi, gerakan, pikiran, sensasi, napas, dan detak jantung.

Oleh karena itu, membutuhkan bahan bakar untuk terus berjalan. Bahan bakar ini berasal dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita konsumsi memengaruhi fungsi otak kita.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menjaga kesehatan otak dan salah satunya adalah biji labu.

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