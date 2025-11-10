menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 8 Makanan untuk Otak yang Wajib Anda Konsumsi

8 Makanan untuk Otak yang Wajib Anda Konsumsi

8 Makanan untuk Otak yang Wajib Anda Konsumsi
Ilustrasi brokoli. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - OTAK merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Sebagian besar dari kita telah mempelajari biologi dasar dan tahu bahwa mengonsumsi makanan memiliki tujuan penting.

Nutrisi dan vitamin yang kita dapatkan dari mengonsumsi bahan-bahan alami memastikan kelangsungan hidup kita.

Otak kita, organ terpenting, membutuhkan makanan tertentu agar tetap sehat.

Otak membutuhkan makanan yang tidak hanya meningkatkan daya ingat, fokus, dan produktivitas Anda, tetapi juga membantu tubuh mengatur stres, kecemasan, dan suasana hati.

Otak kita bertanggung jawab atas semua tindakan, reaksi, gerakan, pikiran, sensasi, napas, dan detak jantung.

Oleh karena itu, membutuhkan bahan bakar agar tetap berfungsi.

Bahan bakar ini berasal dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita konsumsi memengaruhi fungsi otak kita.

Ada beberapa jenis makanan yang wajib Anda konsumsi untuk membantu menjaga kesehatan otak dan salah satunya adalah biji labu.

