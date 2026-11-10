8 Makanan yang Ampuh Atasi Mata Panda dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI mata panda atau lingkaran gelap pada area mata bisa membuat rasa percaya diri Anda menurun.

Mata panda umum terjadi di kalangan orang di seluruh dunia. Mata panda membuat Anda terlihat lebih tua dari usia Anda dan sama sekali tidak diinginkan.

Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya apa penyebabnya? Nah, ada banyak alasan munculnya lingkaran hitam, termasuk perasaan marah, kurang tidur, pola makan yang buruk, alkohol, stres, asap rokok, dan polusi.

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Jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara mengurangi lingkaran hitam, jangan khawatir: berikut ini solusinya.

Makanan-makanan ini bisa membantu Anda menghilangkan lingkaran hitam secara alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

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1. Tomat

Makanan pertama yang bisa membantu mengatasi mata panda ialah tomat.

Tomat membantu melindungi kulit halus di bawah mata dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kesehatan kulit.