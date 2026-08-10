8 Manfaat Air Kelapa untuk Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Apalagi, para pakar kesehatan sepakat, jika air kelapa mampu menjaga keseimbangan garam di dalam tubuh.

Istimewanya, air kelapa memiliki nutrisi penting yang banyak. Ada vitamin B1; natrium; vitamin C; fosfor; tembaga; dan zat besi.

Air kelapa juga memiliki kandungan kalium, yang memiliki fungsi, yakni menjaga detak jantung tetap teratur dan membuang produk limbah yang dihasilkan sel-sel tubuh.

Pengidap diabetes wajib minum air kelapa. Pasalnya, air kelapa mengandung banyak serat yang bagus untuk mengendalikan gula darah.

Pengidap diabetes tipe dua sekali pun sangat dianjurkan minum air kelapa.

Sebab gula darah bisa tetap terkendali. Tak hanya itu, kandungan air kelapa juga bisa membersihkan racun.

Bisa juga menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh. Berikut ini khasiat rutin mengonsumsi air kelapa untuk kesehatan, khususnya bagi penderita diabetes, seperti dilansir laman Genpi.co.