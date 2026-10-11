8 Manfaat Air Mawar untuk Kulit yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - BERBAGAI cara bisa dilakukan wanita untuk menjaga kesehatan kulit mereka.
Salah satunya ialah dengan menggunakan air mawar yang memiliki manfaat luar biasa.
Air mawar memiliki sejarah panjang sebagai eliksir kecantikan klasik yang khasiat transformatifnya yang luar biasa telah memukau para penggemar perawatan kulit selama berabad-abad.
Zat alami ini bisa sepenuhnya mengubah rutinitas perawatan kulit Anda karena terbuat dari kelopak bunga mawar yang indah.
Mari kita jelajahi dunia air mawar yang menakjubkan dan pelajari bagaimana air mawar bisa mengubah kulit Anda, membuka kemungkinan baru untuk kecantikan dan peremajaan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.
1. Hidrasi dan pelembapan
Air mawar adalah agen hidrasi alami yang mendukung pemeliharaan keseimbangan kelembapan kulit.
Karena sifatnya yang lembut dan menenangkan, manfaat air mawar sangat membantu untuk kulit kering atau pecah-pecah, memberikan dorongan revitalisasi dan hidrasi.
Ada beberapa manfaat air mawar yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan kulit dan salah satunya tentu saja penyegaran dan relaksasi.
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