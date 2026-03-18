8 Manfaat Air Rebusan Pare, Baik untuk Mengobati Kanker

JAKARTA - PARE merupakan salah satu sayuran yang jarang dikonsumsi beberapa orang.

Pare pahit (Momordica Charantia) merupakan salah satu jenis tanaman yang merupakan anggota keluarga dari mentimun (Cucurbitaceae).

Dalam pare mengandung banyak nutrisi penting seperti manfaat vitamin A, zat besi, kalsium, antioksidan dan berbagai kandungan mineral dan vitamin lainnya.

Di balik rasanya yang pahit dan aromanya yang tak sedap, ini dia ragam manfaat air rebusan pare yang berkhasiat untuk tubuh.

1. Menjaga Sistem Kekebalan Tubuh

Manfaat pare yang direndam air panas dan dikonsumi setiap hari mampu untuk melawan infeksi.

Selain itu, air rebusan pare berguna untuk membantu dan menjaga kekebalan sistem imun tubuhmu.

2. Cegah Radikal Bebas

Khasiat air rebusan pare bisa mencegah radikal bebas. Selain folat, ada pula vitamin C yang berguna sebagai antioksidan alami dan mampu mencegah radikal bebas.