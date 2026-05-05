8 Manfaat Air Serai, Ampuh Atasi Anemia

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Namun selain itu, serai juga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Pasalnya, serai mengandung berbagai mineral dan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh.

Apalagi, berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, folat dan niasin juga ada dalam kandungan serai.

Hasil penelitian, dalam satu sendok makan serai segar mengandung nutrisi berikut: kalori 5 kalsium; 3 miligram kalium; 34 miligram mangan; 0,2 miligram magnesium; dan 2,9 miligram zat besi.

Untuk membuat minuman serai campur madu sangat mudah.Tumbuk 3-5 batang serai, masukkan ke dalam air mendidih (500 ml), dan biarkan selama 10-15 menit.

Setelah air serai hangat, bisa dicampurkan madu bila suka. Air rebusan serai siap untuk dikonsumsi.

Berikut ini penjelasannya