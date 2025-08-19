8 Manfaat Alpukat untuk Menurunkan Berat Badan
jpnn.com, JAKARTA - TAHUKAH Anda, mengonsumsi buah-buahan bisa membantu menurunkan berat badan?
Pola makan yang sehat dan seimbang adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam hal penurunan berat badan, dan mengonsumsi buah dan sayuran yang tepat adalah suatu keharusan.
Salah satu buah lezat yang membantu menurunkan berat badan adalah alpukat.
Mengonsumsi alpukat untuk menurunkan berat badan bermanfaat karena buah ini membantu Anda merasa lebih kenyang, menekan keinginan makan, dan meningkatkan metabolisme kamu.
Buah ini juga merupakan sumber serat dan lemak baik yang kaya yang mendorong penurunan berat badan.
Namun, ada kekhawatiran bahwa lemak yang dikandungnya juga bisa menyebabkan penambahan berat badan.
Alpukat adalah buah padat nutrisi yang berasal dari pohon alpukat (Persea americana).
Alpukat dikenal karena teksturnya yang lembut, rasanya yang lembut, dan kandungan lemak sehatnya yang tinggi.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi buah alpukat untuk membantu menurunkan berat badan dan salah satunya mendukung penyerapan nutrisi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Manfaat Mentimun, Bikin Berat Badan Ambyar
- 6 Jenis Sayuran yang Bantu Jaga Berat Badan Tetap Normal
- 10 Manfaat Rutin Makan Kurma Saat Musim Dingin yang Bikin Kaget
- 5 Rempah Ini Bantu Proses Penurunan Berat Badan Anda Makin Mudah
- 3 Manfaat Jambu Biji, Baik untuk Kesehatan Pencernaan
- 8 Menu Sarapan yang Bikin Proses Penurunan Berat Badan Makin Mudah